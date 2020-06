Le Real Madrid d’Eden Hazard et Thibaut Courtois se déplace à Barcelone pour affronter l’Espanyol dimanche soir à 22h pour le compte de la 32e journée du championnat espagnol. Un match à suivre en direct commenté en notre compagnie.

2e de Liga à un point du Barça, leader mais accroché par le Celta Vigo samedi soir (2-2), les Madrilènes respirent la confiance avec quatre victoires sur quatre depuis la reprise et des joueurs en grande forme comme Sergio Ramos et Karim Benzema. Les Merengue ont donc une occasion en or de reprendre les rênes de la Liga.

L’Espanyol Barcelone, lanterne rouge de Liga, n’effraie donc pas les Merengues. D’autant plus que les Catalans se sont séparés de leur entraîneur Abelardo Fernandez samedi et joueront sous les ordres du directeur technique Rufete dimanche.

Il ne faudra pas baisser la garde pour autant du côté du Real Madrid car tous les matches sont fondamentaux dans le coude à coude avec le Barça.