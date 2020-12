Encore décisif, Carrasco contribue au succès de l'Atlético Madrid face à la Real Sociedad

L'Atletico Madrid s'est imposé sur le terrain de la Real Sociedad 0-2 dans un match comptant pour la 15e journée de Liga mardi. Titulaire avec les Colchoneros, Yannick Carrasco, à l'assist sur le premier but, a été remplacé à la 87e minute. Du côté de la Real Sociedad, Adnan Januzaj, blessé, n'était pas sur la feuille de match.

Carrasco a mis son grain de sel dans le premier but de l'Atlético pour s'offrir un 3e assist cette saison. Exactement comme en Ligue des Champions il y a quelques semaines, le Diable Rouge a trouvé la tête d'Hermoso sur un coup franc superbement tiré pour que l'Espagnol puisse faire 1-0 (49e). Les Colchoneros ont ensuite doublé la mise via Llorente (74e).

Au classement, l'Atletico fait une belle affaire en conservant la tête du classement 32 points, désormais six de plus que la Real Sociedad (26 points, 3e) qui a joué trois matches de plus que les Madrilènes.