Elche - Real Madrid : Plus de temps de jeu pour Eden Hazard ? (LIVE commenté à 14h)

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d'Elche, 15e de Liga, ce samedi pour le compte de la 12e journée du championnat espagnol. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct commenté à 14h00 en notre compagnie.

Aligné 20 minutes contre Osasuna mercredi, Eden Hazard espère bénéficier de plus de temps de jeu alors que son équipe enchaîne des matches tous les trois jours et doit recevoir le Shakhtar Donetsk mardi. Thibaut Courtois est quant à lui certain, ou presque, d'être aligné entre les cages des Madrilènes samedi.

Le Real Madrid est 2e de Liga avec 21 points, comme le FC Séville et le Betis, avec trois points de retard sur le leader : la Real Sociedad.