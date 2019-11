Eibar-Real : promenade de santé ou guet-apens inopiné pour les Madrilènes ? (LIVE commenté 18H30)

La saison du Real Madrid a quelque chose de paradoxal. Chahutée par la presse et par ses supporters en début de saison, la Maison Blanche a vacillé mais ne s'est pas écroulée. Mieux encore, elle a su profiter des faux-pas successifs de ses concurrents directs pour ne pas se laisser décrocher et rester dans le peloton de tête. Aujourd'hui, les hommes de Zinédine Zidane pointent à la 2e place, à égalité de points avec Barcelone, leader.

Et après une convaincante victoire face à Galatasaray en semaine (6-0), les Madrilènes comptent poursuivre sur cette lancée et venir à bout d'Eibar. Modestes 14e de Liga, les Basques restent pourtant sur deux victoires consécutives. On se rappelle également qu'ils avaient créé la sensation en surprenant le FC Séville en début de saison.

Alors Eibar, simple oiseau pour le chat madrilène ou équipe capable d'inquiéter la troupe d'Eden Hazard ? Début de réponse dès 18h30.