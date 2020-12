Le Real Madrid met le cap au nord ce dimanche. Direction le Pays basque et Eibar en particulier pour un match qui ne devrait pas faire trembler des Merengues retrouvés. Une rencontre à suivre en direct commenté à 21h.



Après avoir frôlé la tempête, le ciel s’est éclairci au-dessus de la Maison blanche. Grâce à des victoires, le seul remède à la morosité en football.

"Nous nous en sortons bien, nous sommes impliqués dans ce que nous faisons", a apprécié Zinédine Zidane après le succès contre Bilbao.

Une semaine plus tôt, ZZ, à la merci d’une élimination en Ligue des champions, traversait une tempête comme il n’en avait jamais vu de sa carrière d’entraîneur.

Après quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et une qualification en poche pour les 8es de finale de C1, où il affrontera l’Atalanta, l’horizon s’est nettement dégagé au-dessus de Zidane. Le déplacement dimanche à Eibar (11e) n’a pas de raison de troubler la paix retrouvée au sein du club merengue.



Toujours sans Hazard



Cette série, en plus d’éloigner les nuages noirs, a replacé le Real dans le trio de tête de la Liga. Si l’Atleti (et son match en moins) compte un coup d’avance, les Merengues sont à nouveau dans le coup.



Thibaut Courtois, impérial face à Bilbao, a été avec Karim Benzema, qui a fêté ses 33 ans ce samedi, l’un des éléments clé du redressement. Eden Hazard a repris l’entraînement collectif ce mercredi.

"Il va bien, il est presque totalement remis", a rassuré ZZ. "Pour jouer, il lui manque encore un peu de temps. Il s'entraîne régulièrement avec nous. Il lui manque peu de chose pour pouvoir figurer dans l'équipe et jouer". En espérant que ce retour soit le bon.