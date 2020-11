Edito : Il faut renoncer à une certaine idée que l'on a d'Eden Hazard

Eden Hazard n’est plus incassable. Il n’est plus ce joueur capable de ramasser cinq taquets, trois tacles et deux coups par match. Ce joueur qui se relève sans broncher après une faute provoquée et lâche un clin d’œil complice à son agresseur, et qui s’en retourne dribbler une défense quelques secondes plus tard. Cette blessure à la cheville contractée un soir de Ligue des champions il y a tout juste un an face au PSG de Thomas Meunier l’a abîmé. Plus que ce que le Real Madrid a bien voulu communiquer, plus que ce que le joueur a bien voulu dire.

Cette cheville qui a craqué lui a enlevé ce qui a fait de lui ce joueur aussi singulier : sa confiance en lui, et en son corps. Depuis cette blessure, combien de dribbles réussis par sa simple accélération ? Combien de prises de vitesse, de changements d’appuis déroutants ? Combien de une-deux ? De tacles évités par des sauts de cabri bien sentis ?

Revoyez les matchs, faites les comptes, envoyez nous les chiffres et nous les traduirons pour vous : ils sont en dessous des standards de sa carrière. Depuis son retour de blessure, après un passage sur le billard et des mois de rééducation, Eden joue sur la réserve, en espérant lentement retrouver le rythme et les sensations.