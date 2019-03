Eden Hazard - Zinédine Zidane, une histoire d'amour qui dure depuis toujours

Zidane au sujet d'Hazard, en 2010 : "C'est le crack du futur"

Eden Hazard en 2010 - © DENIS CHARLET - AFP

Très vite après son éclosion chez les professionnels (il a disputé sa première saison complète avec Lille en 2008-2009), Zinédine Zidane est tombé sous le charme d'Eden Hazard. "C'est le crack du futur, dévoilait le Français en 2010. Ce qu’Eden Hazard est en train de faire à Lille est extraordinaire. J’ai parlé de lui à Madrid, mais pas à José Mourinho (alors entraîneur du Real, tandis que ZZ était lui conseiller spécial du Président, Florentino Perez, NDLR). De toute façon, il doit le connaître. Moi, je l'engagerais les yeux fermés !"

Cinq ans plus tard, en 2015, Zinédine Zidane n'avait pas changé d'avis au sujet du magicien belge. "J'aime beaucoup Eden Hazard : tout ce qu'il fait sur le terrain me plaît. J'aime son comportement, son côté décisif et le fait de le voir progresser chaque année. Il a encore une bonne marge de progression, et si Chelsea est en tête du championnat (et les Blues allaient quelques semaines plus tard remporter la Premier League, NDLR), je pense qu'Eden y est pour beaucoup. C'est mon joueur belge préféré, c'est celui qui me procure le plus de choses quand je le regarde jouer."