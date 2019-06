Eden Hazard, un parcours sans faute

A dix ans, Eden Hazard quitte son nid de toujours pour l’AFC Tubize, actuel pensionnaire de division 1B. A une dizaine de kilomètres seulement de Braine, Hazard poursuit son cheminement dans le club brabançon alors en Division 3 et entrainé par un certain Enzo Scifo. La décision familiale était mûrement réfléchie, Thierry et Carine Hazard affilient leurs trois fils, Eden, Thorgan et Kylian à Tubize. Un terrain synthétique pour affiner sa technique, Eden gagne en visibilité et est mis rapidement sous la lumière des projecteurs. Comme à son habitude, Eden brille, Eden fait sensation, difficile donc pour les Sang & Or de préserver longtemps un tel joyau.

Lille, la révélation

Eden HAZARD - © Olivier Andrivon / Icon Sport - BELGAIMAGE

En 2004, Le LOSC le repère lors d’un tournoi à Tubize. Les recruteurs lillois sont unanimes et parviennent à convaincre les parents du projet sportif, c’est l’heure du grand saut pour l’adolescent de 14 ans. Hazard débarque dans un centre de formation professionnel : internat, études, entrainements et matches rythment le quotidien du meneur de jeu prometteur pendant près de deux ans. Véritable phénomène de précocité, Eden est propulsé en équipe première à un âge record. A 16 ans, 10 mois et 17 jours, il dispute ses premières minutes en Ligue 1, le 24 novembre 2007, lors de la défaite des Dogues, 2-0, face à Nancy. Dix mois plus tard (tout de même), le Brainois inscrit son premier but en L1 contre Auxerre et devient l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du LOSC, derrière un certain Kévin Mirallas, son compatriote. Le Liégeois est d’ailleurs toujours le détenteur du record du buteur le plus jeune du LOSC. L’attaquant de la Fiorentina jouera un rôle important pour l’intégration d’Eden au sein du noyau et prendra sous son aile son jeune protégé.

Sous la vareuse des Dogues, Eden Hazard s’illustre et s’éclate. A l’issue de sa première saison complète en 2008/2009, Eden remporte le trophée du meilleur espoir du championnat français. L’année d’après débute le premier épisode de la saga Zidane-Hazard. Zizou, à l’époque conseiller du président du Real Madrid Florentino Perez, tombe déjà sous le charme du Brainois. " C’est le crack du futur. Moi je l’engagerais les yeux fermés ", avait-il insisté. Le LOSC, emmené par son phénomène belge, vit alors ses plus beaux jours et profite pleinement de sa génération dorée. Les Dogues réalisent le doublé historique championnat/Coupe de France en 2010-2011. Rebelote, Hazard est élu meilleur joueur du championnat et est plus que jamais pressenti sur le départ, mais le Brainois reste fidèle et rempile pour une saison. Une fois la saison écoulée et un nouveau trophée de meilleur joueur de Ligue 1 conquis, Eden est enfin prêt à franchir un autre palier, à atteindre une autre dimension. Le Brainois aura définitivement marqué l’histoire du LOSC, il laisse derrière lui le souvenir de 194 rencontres, 50 buts (record du club) et 53 passes décisives pour les Dogues.