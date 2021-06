Eden Hazard sur l’arrivée de Carlo Ancelotti au Real Madrid : "On peut faire de grandes choses ensemble"

Eden Hazard sur l'arrivée de Carlo Ancelotti au Real Madrid : "On peut faire de grandes choses... Eden Hazard a accueilli avec enthousiasme l'annonce de l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Le N°7 madrilène - qui était très lié à Zinédine Zidane - s'est exprimé à ce sujet depuis le rassemblement des Diables rouges à Tubize. "Tout le monde à Madrid sait ce qu'Ancelotti a apporté au club. Il a gagné la Ligue des Champions avec ce groupe et il connait beaucoup de joueurs. On sait que c'est un entraîneur avec énormément d'expérience. Il connait la ville et les supporters. Je pense qu'on peut faire de grandes choses ensemble", a souri Hazard devant les caméras de la RTBF. "Je ne le connais pas personnellement mais d'après ce que j'ai entendu de lui, c'est quelqu'un de très sympa qui veut juste gagner et c'est ce qu'on veut tous. On va avoir la chance de travailler ensemble. C'est bien pour moi", a ajouté Hazard sans oublier un message pour Zidane. "Le côtoyer tous les jours en tant qu'entraîneur du Real, c'était le top. Être entraîné par son idole, il n'y a pas mieux." Comme annoncé par Roberto Martinez en conférence de presse ce mercredi, Hazard ne disputera pas la rencontre entre la Belgique et la Grèce prévue jeudi. Il devrait en revanche jouer contre la Croatie dimanche. Le capitaine des Diables rouges en a profité pour faire le point sur ses sensations. "Je n'ai plus de gêne mais c'est normal car je me suis surtout reposé. Les sensations commencent à revenir et maintenant il faut juste retourner un peu sur le terrain et toucher du ballon. La saison a été compliquée individuellement. Je ne vais pas revenir là-dessus mais changer un peu d'air peut me faire du bien. Je suis content de retrouver tout le groupe car ça fait longtemps que je n'ai plus rejoué avec l'équipe nationale."