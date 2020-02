Eden Hazard souffre d'une fissure au péroné, il sera absent plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour Eden Hazard. "Après les tests effectués aujourd’hui, Eden Hazard est passé par les services médicaux du Real Madrid a été diagnostiqué avec une fissure dans le péroné distal droit", vient de déclarer son club.

C’est un coup de froid ce samedi soir qui s’est abattu sur le Real Madrid. A la 65e minute du match entre Levante et le club madrilène, Eden Hazard a cédé sa place à Vinicius Junior. Le capitaine de Diables rouges a quitté la pelouse en boitant.



Il a ensuite échangé quelques mots avec son entraîneur français Zinédine Zidane, avant de regagner le banc. On l’a ensuite vu sur le banc avec une poche de glace sur la cheville droite. "La sensation est mauvaise", a confié le Français après le match. "Ça n’a pas l’air d’aller. Il s’est fait mal là où il s’était blessé. Ça a été un coup, je crois. Là, il a encore mal, mais on verra demain au moment des examens médicaux."

Hazard (1 but et 4 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues cette saison) revenait d’une "microfracture" à la malléole de la cheville droite il y a à peine dix jours. C’est donc un nouveau coup dur pour le Diable Rouge.

On espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue, même s'il vaudra mieux bien se soigner. Eden Hazard va en tout cas manquer les réceptions de Manchester City en Ligue des Champions et le le FC Barcelone en championnat le 1er mars.

Pour des blessures similaires, Casemiro avait été absent trois semaines en 2016. Une indisponibilité plus longue pour Fabregas en 2010. Evoluant à Arsenal, l'Espagnol avait été absent plus de six semaines.

Il s'agit de la 3e blessure sérieuse cette saison. Hazard a d'abord été absent quatre semaines en août et septembre en raison d'une blessure aux ischios. Puis, il a manqué plus de deux mois de début de décembre à début février à la suite d'une fêlure au pied. Il a ainsi manqué d'abord trois, puis seize rencontres.