Eden Hazard sort en boitant contre Levante, Zidane inquiet

Hazard (1 but et 4 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues cette saison) est revenu d’une "microfracture" à la malléole de la cheville droite il y a à peine dix jours.

Coup de froid sur le Real Madrid ce samedi soir. A la 65e minute du match entre Levante et le club madrilène, Eden Hazard a cédé sa place à Vinicius Junior. Le capitaine de Diables rouges a quitté la pelouse en boitant. Il a ensuite échangé quelques mots avec son entraîneur français Zinédine Zidane, avant de regagner le banc. On l’a ensuite vu sur le banc avec une poche de glace sur la cheville droite.

Simple coup direct ou dégâts plus importants, on ne connaît pas encore la gravité de la blessure. La réponse viendra dans les prochaines heures. Les fans du Real retiennent déjà leur souffle. Et ce ne sont pas les premières déclarations de Zinedine Zidane qui vont les apaiser. "Nous n'avons pas un bon sentiment au sujet d'Eden. Cela n'a pas l'air bon. Il s'est fait mal là où il s'était blessé. C'est un coup, je crois. Il a encore mal, mais on verra demain au moment des examens médicaux."