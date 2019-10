Eden Hazard: "Quand on joue au foot, on veut marquer des buts"

Eden Hazard semblait heureux et un peu soulagé à l'interview après la rencontre qui a opposé le Real Madrid à Grenade (4-2). S'il faut plus qu'une victoire et quelques buts pour faire passer une tempête du côté de Madrid, le club va aborder la trêve internationale sur une note positive. Et le Diable rouge aussi. Auteur d'un but, son premier en match officiel sous les couleurs madrilènes, Eden Hazard était heureux pour son but, mais pour la victoire avant tout.

"Je suis très heureux. Pour mon but et pour la victoire. Quand on joue au foot, on veut marquer des buts. Mais la chose la plus importante c'est de gagner. Nous avons fait un bon match, nous sommes leaders de la Liga, c'est notre objectif de la saison."