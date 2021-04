Eden Hazard présent à l'entraînement du Real Madrid, mais "pas à 100%" selon Zinédine Zidane

Son absence à l'entraînement collectif du Real Madrid lundi n'était apparemment qu'une fausse alerte : Eden Hazard était bien présent sur la pelouse, ce mardi matin, pour participer à la séance dispensée par Zinédine Zidane à la veille du déplacement des Madrilènes à Cadix dans le cadre de la 32ème journée de la Liga.

Le capitaine des Diables Rouges, dont la dernière apparition en match officiel remonte au 13 mars, ne fera toutefois pas partie des joueurs retenus par Zinédine Zidane pour participer à cette rencontre.

L'entraîneur français l'a déclaré en conférence de presse ce mardi en début d'après-midi. "Eden ne fait pas partie de la sélection car il n'est pas à 100%. Il revient progressivement dans le rythme, mais il est important qu'il soit à 100% le jour où il reprendra la compétition. Nous devons être très prudents avec lui, et c'est ce qu'on fait. On a encore des matches prévus samedi et mardi, on verra ce qu'il en est. C'est un cas particulier. Il est très important qu'il se sente bien et qu'il ne revienne que lorsqu'il sera en pleine possession de ses moyens."