Eden Hazard : "On commence à monter en puissance"

Mercredi soir, à Salzbourg, Eden Hazard a répondu aux diverses critiques en marquant un but sensationnel, son premier sous la vareuse du Real Madrid.

"Je suis content et fier même si ce n’est qu’un match amical. Notre objectif est d’être prêt pour le début du championnat, à Celta Vigo (le samedi 17 août à 17h00, ndlr). Marquer ce but, cela m'apporte évidemment confiance pour la suite. Un but qui nous permet de surcroît de gagner le match", a-t-il commenté au micro de RealMadrid TV.

Et d’ajouter : "Quand tu es sur le terrain, la première chose à laquelle tu penses, c’est gagner le match. Après, quand tu joues en attaque, tu cherches à marquer des buts (sourire). J’attendais ce moment… Sur les 5 premiers matches amicaux, je n’avais pas marqué. C’est fait aujourd’hui, je suis donc heureux".

Les Madrilènes ont obtenu leur deuxième succès en 6 matches de présaison. Rien d’inquiétude selon le n°50 du Real Madrid : "On est toujours en phase de préparation, on commence à monter en puissance et il reste encore 10 jours avant le premier match en Liga. On est impatient de commencer le championnat."

Le joueur belge est conscient qu’il faut encore travailler les automatismes mais est convaincu que les Merengues seront prêts pour la 1ère journée de Liga.