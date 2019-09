Eden Hazard, le "tueur" de Zinédine Zidane pas encore létal au Real

Mais l'adaptation du Belge met un peu plus de temps que prévu : la presse espagnole a critiqué son poids au sortir de l'été et l'attaquant a commencé la saison par une blessure à la cuisse gauche qui a tronqué sa préparation.

"Il y a beaucoup de pression, d'attentes", a résumé Zinédine Zidane. "On a tous envie de voir Eden, de voir ce qui va se passer." Le poids est lourd à porter et Eden Hazard lui-même a appelé les supporteurs à prendre patience.

Pourtant, le Real a misé gros sur l'ancien joueur de Chelsea, recruté pour plus de cent millions d'euros pour devenir la tête d'affiche du second mandat de Zizou sur le banc madrilène.

"Hazard toujours au point mort", a titré dimanche le quotidien sportif madrilène As : entre la déroute à Paris (3-0) lors de la première journée de C1 et des apparitions assez discrètes, les premiers pas du petit attaquant ont laissé sur leur faim les supporters.

Zinédine Zidane y croit

Zinédine Zidane et Eden Hazard - © JAVIER SORIANO - AFP

Résultat : seulement quatre matches officiels joués avec sa nouvelle équipe, aucun but, aucune passe décisive.

"Il ne faut pas oublier qu'il a été quatre semaines sans jouer et sans s'entraîner", l'a défendu le gardien Thibaut Courtois, son équipier en club et en sélection. "Il va faire son chemin petit à petit et on verra la meilleure version d'Eden. Il a assez de qualités pour changer les choses."

A son image, le Real n'a pas très bien débuté sa campagne en Champions League : humilié par le PSG, le club aux 13 sacres en C1 a subi sa pire déroute européenne avec Zinédine Zidane sur le banc.

Mais l'entraîneur français a réussi à redresser la barre en Liga, enchaînant deux victoires probantes contre Séville (1-0) et Osasuna (2-0) et un match nul musclé dans le derby contre l'Atlético (0-0). Reste désormais à rebondir dans le Groupe A de la C1 alors que se profile la réception de Bruges, présenté comme l'adversaire le plus abordable de la poule.

De quoi permettre à Eden Hazard de redevenir un "tueur" ? Zidane y croit.

"Il ne lui manque pas grand-chose, il est là, il est présent, il joue, il se donne", a-t-il lancé samedi. "Après, c'est toujours pareil, parce que c'est un joueur offensif, on aimerait qu'il marque un petit but, ça va le libérer totalement. Mais bon, je ne me fais pas de souci sur ça, il est sur le bon chemin."