Eden Hazard : "Je ne me vois pas partir du Real"

Eden Hazard, miné par les blessures, a vécu une deuxième saison compliquée au Real Madrid. Le Brainois n’a pas encore pu donner la pleine mesure de son talent à Madrid. Des rumeurs de départ s’intensifient. Il a été clair. "Je ne me vois pas partir de Real Madrid. Je sais que mes deux premières années n’ont pas été bonnes. J’ai encore trois ans de contrat. Je sais que si je suis fully fit, je peux faire de grandes choses pour ce club. Je me concentre d’abord sur l’Euro et puis je donnerai tout pour le Real".



Hazard n’a jamais caché son admiration pour Zinédine Zidane, il devra poursuivre son aventure madrilène sans lui. "J’étais très déçu qu’il parte. Mais, c’est la vie d’un club, les entraîneurs vont et viennent. Il sait toute l’admiration que j’ai pour lui comme joueur et comme entraîneur. C’est une grande perte pour le club. Je suis frustré de ne pas avoir pu lui apporter plus. J’espère le revoir très vite".



Eden s’est aussi dit très heureux pour son équipier Karim Benzema qui retrouve l’équipe de France à l’occasion de cet Euro. "Je sais ce que la sélection représente pour lui. Je suis un admirateur du foot et je veux voir les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs. Et Karim fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mais on a déjà perdu une demi-finale contre la France. Et il n’était pas là. Alors avec lui, ils seront encore plus forts et cela sera encore plus difficile".