"Eden Hazard inquiète au Real Madrid... mais il est beaucoup moins pessimiste"

Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois mais sans Eden Hazard, pas encore remis de sa blessure, a débuté la défense de son titre par un match nul sur le terrain de la Real Sociedad (0-0) dimanche en Liga.

Zinedine Zidane a donné samedi des nouvelles d'Eden Hazard en conférence de presse. "Il va mieux mais l'important est qu'il soit à 100 pour cent", a déclaré le technicien français, désireux de protéger le Belge.

Nous avons contacté Frédéric Hermel, journaliste pour l'Equipe et AS. Il suit exclusivement le Real Madrid. "Il y a bien sûr énormément d'attentes à Madrid autour d'Eden Hazard. Il est la grande recrue d'il y a un an, il n'a pas justifié un énorme pourcentage de l'investissement réalisé, plus de 100 millions d'euros, par le club madrilène. Oui, il y a de l'inquiétude. Cependant, les nouvelles du côté d'Hazard sont plutôt rassurantes. La plaque apposée à la cheville au mois de février ne lui fait plus mal. La douleur ressentie durant les dernières semaines était surtout liée à des douleurs collatérales. Elles sont en train de s'arranger. Dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, il devrait pouvoir réintégrer l'entrainement collectif du Real Madrid. Il y a beaucoup d'attentes, au niveau des dirigeants, des supporters ou encore de la presse espagnole. Mais Zidane se veut patient et Eden Hazard est beaucoup moins pessimiste qu'il y a encore quelques semaines", a indiqué notre confrère français.