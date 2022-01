Eden Hazard et Adnan Januzaj : deux Belges sur le podium des joueurs les plus souvent "fauchés" en Liga

Voilà des années que sa réputation n’est plus à faire, Eden Hazard est un joueur qui attire les fautes. Dans les années 2010, il en a subi plus que n’importe quel autre joueur des grands championnats européens, les monstres Ronaldo et Messi y compris. Moins en vue depuis qu’il est au Real Madrid, il n’échappe malgré tout pas à cette vieille habitude cette saison, alors qu’il commence à retrouver du temps de jeu et des sensations.

AS, quotidien espagnol, a mis en évidence les trois joueurs ayant disputé au moins 500 minutes en Liga, qui ont subi le plus de fautes en fonction de leur temps de jeu. Et on retrouve deux Belges sur le podium !

Joao Felix : 27 fautes – 534 minutes soit une faute subie toutes les 20 minutes

Adnan Januzaj : 38 fautes – 947 minutes de jeu soit une faute subie toutes les 25 minutes

Eden Hazard : 22 fautes – 571 minutes de jeu soit une faute subie toutes les 26 minutes

Joao Felix, le Portugais de l’Atlético de Madrid, arrive donc en tête de ce classement devant Adnan Januzaj et Eden Hazard ! Un bon signe pour Eden Hazard évidemment, car il faut souvent amener un minimum le danger et avoir le ballon pour provoquer des fautes. Mais une statistique plutôt très flatteuse aussi pour Adnan Januzaj, d’autant qu’il est le joueur qui joue le plus dans ce haut de classement.

Si on en revient à Eden Hazard, il est rassurant de voir qu’il semble garder le bon cap tant physiquement qu’en termes de jeu affiché, malgré les fautes subies, qui ont pu lui poser bien des soucis par le passé. Et c’est le "concurrent" direct du Belge au Real qui a subi le plus de fautes au total de la saison, avec beaucoup plus de temps de jeu : 43 fautes ont en effet été commises sur Vinicius Junior, ce qui implique qu’il est interrompu toutes les 35,3 minutes par une faute en moyenne.

En plus d’avoir retrouvé la vieille habitude de subir des fautes, Hazard retrouve petit à petit de la régularité sur les terrains. Il espère à présent retrouver autant de plaisir à jouer et donner de la joie aux fans du Real Madrid.