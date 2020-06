Eden Hazard est en grande forme : peut-il être l'homme de la fin de saison en Liga ?

Deux petits points… voilà ce qui sépare le Real Madrid et Barcelone au classement. Les deux équipes comptent le même nombre de rencontres soit 27. Il en reste onze… Tout pourrait basculer et un duel entre les deux clubs mythiques s’annonce (sauf surprise avec un retour en fanfare de Séville ou d’un club poursuivant).

Eden Hazard sera-t-il l’homme de cette fin de saison en Liga ? Depuis le retour aux entraînements du Real, les petites capsules vidéos fleurissent. On y voit le joueur en pleine forme , affûté, et qui semble avoir plus que jamais faim de football. A l’heure où les Madrilènes vont se livrer à une lutte intense avec Barcelone pour le titre, le Diable pourrait bien se révéler comme le pion incontournable de l’équipe pour retourner la situation et décrocher la Liga dans quelques semaines…

Le moment de briller

Le Belge n’a pas vraiment vécu un début rêvé avec son nouveau club… Arrivé dans une forme moyenne, accusé d’être en surpoids, il n’a pas convaincu d’emblée. Mais petit à petit il a réalisé des performances d’un niveau nettement plus convaincant. Mais une blessure est venu le couper dans son très bel élan… A la fin du mois de novembre. Depuis, le Diable n’a pu disputer que deux rencontres avant de connaître une nouvelle blessure. Très frustrant pour lui, pour les fans et pour son club.

Mais l’arrêt du championnat lui a permis de récupérer et surtout de se remettre en forme. Il a plus que jamais faim… Faim de ballons, de victoires, d’émotions… Zidane pourrait miser beaucoup sur le Belge et s’il est enfin épargné par les blessures, cette fin de saison pourrait clairement être son moment. Et si sa grande forme permet au Real de dépasser le Barça, et mieux encore de gagner le titre, il effacera d’un revers de la main ses débuts compliqués, pour entrer dans le cœur des fans.

Dans un scénario rêvé pour lui, il pourrait aussi, avec une grande prestation, permettre au Real de continuer l’aventure en Ligue des Champions (dont on ne connaît pas encore comment la suite se déroulera). Les Madrilènes ont perdu le match aller, à domicile… 1-2. Ils doivent à tout prix se reprendre au match retour car une élimination dès les huitièmes serait un terrible échec.

Liga, Ligue des champions, les opportunités de briller ne devraient pas manquer en cette fin de saison. Avec une motivation décuplée, et une faim de football illimitée, Eden Hazard pourrait bien être l’homme de cette fin de saison en Liga ! Même s'il lui faudra bien entendu être bien entouré pour y arriver...