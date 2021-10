Eden Hazard est en forme et prêt à jouer pour le Clasico de dimanche sur le terrain du FC Barcelone, lors de la dixième journée de La Liga, a confirmé l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, lors du point presse de samedi.

Hazard a quitté les Diables Rouges il y a quinze jours avant la consolation contre l'Italie lors du Final Four de la Ligue des Nations. Le capitaine du onze national a été victime d'une surcharge physique et n'a plus joué depuis. Il a manqué le match de championnat contre l'Athletic Bilbao et le match de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk.

Notre compatriote s'est à nouveau entraîné avec le Real et est prêt à jouer le Clasico, même si cela ne signifie pas qu'il sera titulaire. "Hazard a eu de bons jours d'entraînement, mais il est toujours difficile d'intégrer un joueur qui revient de blessure. Mais le plus important est qu'il soit disponible et utile à tout moment. Nous avons un noyau fort et tout le monde est motivé, pas seulement les joueurs principaux. Les réservistes comprennent l'importance des remplacements", a déclaré Ancelotti.

►►► À lire aussi : Carlo Ancelotti se confie sur Eden Hazard : "Il en a vraiment marre..."

Depuis son transfert record de Chelsea au Real en 2019, le milieu offensif a connu de nombreux problèmes physiques. Hazard n'a terminé les 90 minutes que quatre fois avec le Real et avec seulement cinq buts en 51 matchs, ses statistiques sont également inférieures aux attentes. Il a débuté la saison sans blessure, mais a perdu sa place de titulaire au profit du Brésilien Vinicius. Malgré cela, Hazard a été titularisé à cinq reprises avec le Real dans huit matchs et 382 minutes, mais le spectre de la blessure plane toujours au-dessus du Diable Rouge qui a préféré s'arrêter au moment où son corps présentait des signes de surcharge.