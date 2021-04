Eden Hazard absent de la sélection du Real Madrid pour affronter Getafe

Eden Hazard n’a pas été retenu par Zinédine Zidane pour le match de dimanche entre les Real Madrid et Getafe (21h). Le Diable rouge ne faisait pas partie de la liste des convoqués dévoilée par le Real Madrid samedi après-midi. Vers 13h, Zinédine Zidane avait comme d’habitude laissé planer le suspense sur la présence ou pas du Diable rouge. L’entraîneur français n’a d’ailleurs convoqué que 16 joueurs pour la rencontre.

"Eden et Dani (Carvajal) ont connu des rechutes après leurs blessures Il faut être plus prudent dans ces cas-là et c’est ce qu’on fait. Vous verrez bien quand on dévoilera la liste des joueurs retenus s’ils sont là ou pas. Je peux juste dire qu’ils vont de mieux en mieux tous les deux", a affirmé le Français.

Hazard avait repris l’entraînement au début du mois mais n’avait pas été retenu par Zidane qui avait préféré jouer la carte de la prudence. Le N°7 des Blancs avait par conséquent manqué les matches aller et retour des quarts de finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

A cause de ses ennuis à répétition qui le poursuivent depuis sa blessure à la cheville, Eden Hazard n’a pas été en mesure de jouer plus de quinze minutes depuis début février. Sa seule apparition depuis lors remonte au 13 mars face à Elche, face à qui le Diable rouge a disputé le 14e match de sa saison.

Grâce à sa victoire contre le Barça lors du Clasico la semaine dernière, le Real est parvenu à enchaîner une quatrième victoire consécutive en Liga pour revenir à un pont du leader, l’Atlético de Madrid.