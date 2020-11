Eden Hazard à nouveau sorti sur blessure : son calvaire au Real Madrid en 8 dates

A peine revenu sur les pelouses, Eden Hazard a de nouveau dû quitter son terrain de jeu préféré hier soir. Taclé par un joueur d’Alavés, le Diable rouge a cédé sa place peu avant la demi-heure, laissant ses partenaires sombrer face au 15e de La Liga (défaite 1-2). Si a priori, Eden n’aurait pris "qu’un coup" selon Zidane, la presse espagnole en a marre de ces blessures à répétition, allant jusqu’à comparer Hazard à Gareth Bale : "La comparaison avec Gareth Bale commence à être plus qu’évidente : des performances médiocres et un physique en porcelaine", dit As.

Blessure au muscle droit antérieur de la cuisse gauche, microfissure à la cheville ou encore fissure dans le péroné distal droit : Retour en 8 dates sur les pépins physiques de Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid.