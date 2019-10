Deux buts et deux assists de Messi face à Valladolid replacent le Barça en tête

D'une magnifique "louche" pour Arturo Vidal (29e) et d'un service en profondeur militré pour Suarez (77e), puis d'un doublé personnel d'un coup franc magistral (34e) et d'une frappe à distance (75e), Lionel Messi a survolé la rencontre du FC Barcelone contre Valladolid (5-1), mardi soir. Du coup, le Barça a repris la tête du Championnat devant Grenade et l'Atlético Madrid, tenu en échec contre Alavès (1-1). Lenglet avait ouvert la marque dès la 2e minute et Kiko (15e) avait égalisé pour Valladolid.

Un trône précaire pour les Blaugrana: la surprenante équipe de Grenade peut reprendre les commandes en cas de victoire à Getafe jeudi.

Même si, avec le report du clasico, prévu le week-end dernier, au 18 décembre en raison des violences en Catalogne, le Barça (1er, 22 pts) compte un match de moins.