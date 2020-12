Derby de Madrid : un Real métamorphosé domine l'Atlético et envoie un signal fort à ses adversaires

Et si la crise était déjà loin du Real Madrid ? C’est en tout cas ce que laisse penser la victoire convaincante des Merengues lors du Derby face à l’Atlético de Madrid ce samedi soir, 2-0. Casemiro a inscrit le premier but de la tête alors que Carvajal a doublé la mise d’une magnifique frappe (déviée par Oblak). Les hommes de Zidane ont semblé métamorphosés dans ce match, surtout en première période. Côté belge, Thibaut Courtois a disputé toute la rencontre face à ses anciennes couleurs et a effectué un bon arrêt en fin de match (alors qu’il n’a pas eu beaucoup de travail). Yannick Carrasco a été remplacé à la pause alors qu' Eden Hazard n'était pas encore prêt pour revenir dans le groupe . Le Real remonte au classement, l’Atlético stagne après sa première défaite cette saison.

Le résumé de la rencontre

La première occasion de la rencontre est en faveur du Real qui domine pour l’instant. Une jolie frappe de Benzema déviée sur le poteau par Oblak dès la dixième minute de jeu.

Après un quart d’heure, Casemiro ouvre le score méritoirement. Le Brésilien reprend de la tête le corner bien botté par Toni Kroos.

C’est la première fois de la saison que l’Atlético de Madrid est mené dans une rencontre de Liga, et il s’agit seulement du troisième but encaissé par Oblak et sa défense dans la compétition.

La première mi-temps des Merengues est vraiment convaincante, les hommes de Diego Simeone ne parviennent pas du tout à développer leur jeu mais parviennent malgré tout à garder leur calme, sans tomber dans leurs travers agressifs. Le Real semble vraiment avoir retrouvé de la confiance !

Simeone n’est clairement pas satisfait de la première partie de rencontre : il effectue trois changements. Herrera, Felipe et Carrasco cèdent leur place à Renan Lodi, Lemar et Correa. Et l’Atlético met un peu plus de rythme à ce retour des vestiaires.

A la 55e minute, l’Atlético obtient sa première véritable occasion de la rencontre mais Lemar ne parvient pas à cadrer ! Il s’agit du premier tir des Colchoneros…

Le grand ménage continue avec la sortie de Joao Felix pour Saul avant l’heure de jeu. Le jeune Portugais sort très fâché, il n’apprécie pas du tout ce changement.

Mais le Real garde le cap et Carvajal envoie une magnifique frappe qu’Oblak ne peut qu’envoyer au fond de ses filets, 2-0 après un peu plus d’une heure ! Les Merengues ont la main sur cette rencontre et n’ont pas du tout paniqué malgré le meilleur visage affiché par leurs adversaires.

À dix minutes du terme, Courtois doit intervenir pour la première fois et il le fait solidement ! Les Colchoneros terminent bien cette rencontre, les changements ont fait du bien et ont apporté de la fraîcheur, mais le Real reste costaud et ne tremble pas. Le marquoir n'évoluera pas, les Merengues envoient un signal fort à leurs adversaires relancent leur course au titre en Liga.