Départ chahuté pour Ronald Koeman après la défaite dans le Clasico, Barcelone condamne des actions "méprisantes"

Le FC Barcelone vit une saison compliquée. Empêtré dans les problèmes financiers, le club catalan vit une crise sans précédent. Et forcément, cela a un impact sur le sportif. Le Barça navigue à une anonyme 9e place en Liga après sa défaite à domicile face au Real Madrid. Un revers dans le Clasico - face au rival historique - est toujours plus douloureux. Ronald Koeman , considéré comme un des responsables du naufrage, a connu un départ du stade chahuté.

Le club a réagi en condamnant les actions "violentes et méprisantes" subies par le Néerlandais. A la sortie du Camp Nou, des dizaines de supporters catalans ont encerclé la voiture du Néerlandais. Certains ont frappé le véhicule et un supporter s'est même allongé sur le capot pour prendre un selfie.

"Le FC Barcelone condamne publiquement les actions violentes et méprisantes que notre entraîneur a subies en quittant le Camp Nou", a indiqué le club sur Twitter. "Le club prendra les mesures de sécurité et disciplinaires afin que de tels événements malheureux ne se reproduisent plus."