Dendoncker à l'Atlético cet été ? Le club madrilène a la priorité

Comme le dévoilent Het Nieuwsblad et La DH dans leur édition du jour, un accord a été conclu entre Anderlecht, Leander Dendoncker et l'Atlético Madrid. Celui date d'il y a un an.

Cet accord stipule que l'international belge peut rejoindre le club madrilène cet été si ce dernier débourse 20 millions d'euros. Cela ne signifie donc pas que Dendoncker jouera bien chez les Colchoneros la saison prochaine.

Het Nieuwsblad et La DH révèlent également que l'Atlético dispose aussi d'une clause de priorité sur le Diable rouge. Bref, si un autre club propose un montant supérieur aux 20 millions d'euros, l'Atlético sera alors averti et il pourra s'aligner sur l'offre en question.

La question est de savoir si la formation coachée par Diego Simeone est encore, aujourd'hui, intéressée par Leander Dendoncker (23 ans depuis le 15 avril) et surtout à ce prix-là.

Depuis le départ de Youri Tielemans à Monaco, Dendoncker s'est montré nettement moins convaincant et son repositionnement, dicté par Hein Vanhaezebrouck, dans l'axe de la défense anderlechtoise n'a pas été une grande réussite.