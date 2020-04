Del Bosque : "Neymar n'est pas un bon exemple, il essaie de tricher, il sur-joue"

Pour l'ancien sélectionneur national de la Roja, champion du monde en 2010, Vicente Del Bosque, faire revenir Neymar au Barça ne serait pas très judicieux, a confié le technicien espagnol, 69 ans, très respecté dans son pays.

Dans une entrevue publiée par El Mundo Deportivo, il déconseillerait Barcelone de reprendre le joueur brésilien passé au PSG. "Il est un peu difficile. Je ne pense pas qu'il soit un bon exemple. Pour l'histoire, oui c'est un très bon joueur. Si vous me demandez les cinq meilleurs joueurs du monde, Neymar est toujours dans la liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il sur-joue et puis la façon dont il a quitté Barcelone justement...", a ajouté celui qui fut aussi à la tête du Real Madrid lors de son âge d'or entre 1999 et 2003.