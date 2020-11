Défaite contre Alaves, blessure d'Hazard, bourde de Courtois : Soirée cauchemar pour le Real Madrid

Plus

Quand rien ne va, rien ne va. Sévèrement battu par Valence (4-1) puis accroché par Villarreal (1-1) le weekend dernier, le Real Madrid a, à nouveau, bu la tasse ce samedi soir, s’inclinant piteusement face au 15e de Liga, le Deportivo Alavés (1-2). Cueillis à froid par un pénalty concédé d’entrée de jeu par une main de Nacho (5’), les Madrilènes n’ont fait que subir les événements par la suite. Déjà peu inspirés dans la construction, ils ont en plus perdu leur maître à jouer, Eden Hazard, à nouveau touché et contraint de céder sa place (26’). Et alors qu’ils semblaient vouloir renverser le match les Madrilènes ont été plombés par une bourde monumentale de Thibaut Courtois juste après l’entracte pour “offrir” le but du break à Joselu. Frustrant pour le portier belge, auteur d’arrêts décisifs avant et après ce “moment d’absence”. Un but gag concédé qui sera malheureusement décisif puisque le goal de l'espoir de Casemiro en fin de match sera finalement insuffisant. Ce Real-là, en manque d’idées, probablement d’un zeste de talent pur (Ramos, Carvajal et Benzema absents tout de même) concède un nouveau revers, patauge à la 4e place et se fait du mouron pour Eden Hazard. Un dernier chiffre qui fait mal côté madrilène : Alavés ne s’était plus imposé en déplacement sur le terrain des Merengue depuis….2000. Une éternité.

Le résumé du match : Eden Hazard blessé. - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP L’ombre de Diego Maradona semble encore planer dans les esprits des Madrilènes pour commencer la rencontre. Sans Ramos ni Carvajal, la défense patauge, prise d’assaut par une équipe d’Alaves joueuse. 5 minutes de jeu à peine et Nacho dévie le ballon de la main dans sa propre surface. Pénalty indiscutable ! Perez ne laisse pas passer l’occasion et place une mine imparable pour Courtois. 0-1, le Real est cueilli à froid d’entrée de jeu. Et les Madrilènes ne parviennent pas à sortir la tête de l’eau. Eden Hazard tente de secouer le cocotier mais sa frappe est détournée par le portier visiteur. Rebelote quelques instants plus tard : le Brainois récupère le cuir, évite astucieusement un puis deux défenseurs avant...de s’écrouler dans le rectangle. Malgré une faute qui semble manifeste et l’intervention du VAR, l’arbitre ne bronche pas. Alaves ne se démonte pas, Hazard a la poisse En face, le modeste 15e de Liga continue à jouer crânement sa chance. Perez, décidément l’homme le plus remuant depuis le début, est lancé en profondeur. Seul face au grand Courtois, il tente une audacieuse pichenette mais le portier belge détourne d’un réflexe étourdissant. Ouf de soulagement dans les travées...vides. Ouf de soulagement qui va malheureusement se transformer en grosse vague d’appréhension dans la foulée. Touché sur la phase quelques minutes plus tôt, un Eden Hazard boitillant est contraint de céder sa place à Rodrygo. Assez paradoxalement, la sortie de l’infortuné homme de verre madrilène a le don de galvaniser les troupes de Zidane qui, subitement, se mettent à jouer plus haut. A deux reprises, l’impeccable Pacheco doit s’interposer devant une frappe vicieuse de Kroos puis devant Diaz. A l’entracte, les Madrilènes ne sont donc toujours pas parvenus à faire pêter le verrou adverse.

Bourde monumentale de Thibaut Courtois Probablement sermonnés par Zidane à la mi-temps, les Madrilènes reviennent sur le terrain avec le couteau entre les dents. Malheureusement, la soirée cauchemar des Belges se poursuit : mis sous pression par les avants adverses, Courtois rate complètement sa relance et offre le ballon à Joselu. Celui-ci ne se fait évidemment pas prier pour placer au fond du but vide et faire le break ! Passifs, les Madrilènes ne parviennent pas à enclencher la vitesse supérieure pour espérer endiguer la domination des visiteurs. Pis encore, ils concèdent plusieurs grosses occasions mais évitent (de peu) la correctionnelle. Malgré tout, on a cette impression inhabituelle d’être plus proche d’un...0-3 en faveur d’Alaves que d’un 1-2. Et pourtant...c'est Casemiro qui va redonner espoir à Madrid en réduisant le score à la 85e minute. Premier but de la saison pour le médian brésilien mais un feu de paille finalement insuffisant. 1-2, score final et une défaite qui fait mal côté madrilène.