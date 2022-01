Déchaîné, un journaliste catalan taille brutalement Ousmane Dembélé : "Une pomme pourrie, un ingrat..."

Ousmane Dembélé au Barça, épisode 1223738. La semaine dernière, nous vous indiquions que, selon la presse espagnole, le Français avait fait une demande improbable lors des négociations en vue d'une éventuelle prolongation. Des exigences financières qui avaient refroidi les dirigeants et creusé un fossé plus grand encore entre le joueur et...les observateurs catalans.

Parce que si certains supporters sont montés au créneau pour critiquer les caprices de pseudo-star du Français, Dembélé s'est également attiré les foudres du journaliste et suiveur averti du club, Josep Maria Casanovas.

Dans un article publié ce weekend, l'éditorialiste a taillé un vrai costard au Français, l'accusant de tous les crimes et le faisant passer pour un enfant gâté. Florilèges des quelques punchlines signées Casanovas : "Dembélé est devenu une vraie pomme pourrie dans le vestiaire. Un joueur talentueux aux performances décevantes. Un athlète immature. Un homme ingrat qui ne s'est jamais intégré au club. Plus qu'un coach, il a besoin d'un psychiatre.Il est aussi individualiste dans la vie que sur le terrain. Son mode de vie n'est pas du tout professionnel, sa mauvaise alimentation a causé de nombreuses blessures. Tu ne peux pas faire confiance à un gars qui ne te regarde pas dans les yeux et ment plus qu'il ne parle."

Voilà qui a le mérite d'être clair. La balle est désormais dans le camp d'Ousmane Dembélé. À lui de prouver que, malgré une réputation à polir, c'est sur les pelouses qu'il s'exprime le mieux. Et que, malgré tout le mal qu'on peut penser de lui, il reste un formidable joueur de football.