Décès de Josep Lluis Nuñez, qui avait recruté Maradona, Rivaldo et Ronaldo au Barça

L'ancien président du FC Barcelone Josep Lluis Nuñez, patron du club pendant 22 ans et artisan du sacre européen de la "Dream Team" blaugrana de 1992, est mort lundi à l'âge de 87 ans, a annoncé le club catalan.

"Le FC Barcelone fait part de sa douleur après la mort de Josep Lluis Nuñez (1931-2018), président du FC Barcelone entre 1978 et 2000", a écrit le Barça dans un communiqué.

Nuñez, arrivé à la tête du club en 1978, a recruté plusieurs stars mondiales au fil de son long mandat, de l'Argentin Diego Maradona au Brésilien Rivaldo en passant par le Brésilien Ronaldo.

Mais c'est en 1988 que le dirigeant a pris l'une de ses décisions les plus cruciales en nommant entraîneur le Néerlandais Johan Cruyff, à l'origine d'une profonde refonte de l'identité de jeu barcelonaise.

Sous la direction de Cruyff, le club catalan a gagné quatre titres nationaux d'affilée, de 1991 à 1994, et une Coupe d'Europe des clubs champions (l'ancêtre de la Ligue des champions), la première de l'histoire du club (1992). Une inimitié tenace entre Cruyff et Nuñez débouchera néanmoins sur un départ du Néerlandais en 1996.

L'autre choix marquant de Josep Lluis Nuñez restera sa décision, en 1979, de créer la "Masia", le célèbre centre de formation du club, en consacrant à l'accueil des apprentis cette bâtisse traditionnelle construite en 1702, qui servait de siège au club.

Propriétaire du groupe de construction et d'hôtels Nuñez y Navarro, le dirigeant avait passé quelques semaines derrière les barreaux entre 2014 et 2015 après sa condamnation à deux ans et deux mois de prison pour corruption de fonctionnaires du fisc espagnol.