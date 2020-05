Décès d'Ico Aguilar, figure du Real Madrid des années '70

Le Real Madrid a annoncé lundi soir le décès de l'une de ses figures marquantes dans les années '70. Ico Aguilar s'est retiré à l'âge de 71 ans. Cet international espagnol (à trois reprises) a porté la célèbre vareuse madrilène de 1971 à 1979 disputant 190 rencontres.

Ico Aguilar - Francisco Javier Aguilar García de son nom complet - a inscrit 50 buts et compte à son palmarès 5 titres de champion d'Espagne et deux Coupes d'Espagne avec le Real. Après avoir débuté à Santander, il a ensuite joué pour Gijon et le Rayo Vallecano.