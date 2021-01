Les récents résultats ne sont pas dignes du club, même s’il n’y a pas péril en la demeure ! Mais tout comme la presse espagnole, les fans madrilènes sont intransigeants. Un sondage réalisé ce jeudi sur le site de AS, plutôt acquis à la cause barcelonaise, met en lumière une tendance. 60% des "fans" voudraient le départ de Zizou (avec déjà plus de 47.000 votants). Ont-ils la mémoire courte ou sont-ils vraiment désabusés ? Tentatives de réponse(s).

Dans les commentaires sous le sondage, on peut constater que si certains supporters sont remontés contre l’entraîneur, ils le sont contre le club dans son ensemble. Les fans critiquent encore et toujours Florentino Perez, dont ils sont nombreux à réclamer la démission, mais aussi l’ensemble des joueurs. Lucas Vazquez en prend pour son grade, tout comme Eden Hazard, encore et toujours. Un autre nom revient très souvent : celui de Cristiano Ronaldo . Car pour beaucoup de fans, ce qu’il manque à Zidane pour retrouver le brio de son premier passage à Madrid, c’est un pilier sur lequel s’appuyer.

Au lendemain de l’élimination humiliante en Coupe du Roi, pouvait-on vraiment s’attendre à un autre résultat pour ce sondage ? Les fans madrilènes se réveillent bougons, et il est fort à parier qu’un sondage concernant des joueurs de l’équipe ou le président du club n’aurait pas non plus tourné en leur faveur ce matin. Le contexte justifie donc en partie ce résultat. La passion prenant régulièrement le dessus chez les supporters de foot, qui aiment avec ferveur leur club.

Après le départ de ZZ, aucun entraîneur n’a fait l’affaire, la sauce n’a vraiment pas pris et tous les fans madrilènes ont vécu un véritable soulagement à l’annonce de son retour. Ils devraient peut-être s’en souvenir avant de pousser dehors le coach dont ils espéraient peut-être trop cette fois. D’autant que son bilan n’est pas si catastrophique cette fois-ci non plus, mais il est vrai que l’âme du Real est moins identifiable et présente aujourd’hui. L’âme des galactiques s’est-elle enfouie avec Cristiano Ronaldo ? Zidane peut-il la faire revenir en l’absence du Portugais ?

Il est vrai que lors de son premier séjour à Madrid, de 2016 à 2018, le contexte était différent. Zizou débutait comme coach, on n’attendait rien de lui et il a offert plus qu’espéré. Mais durant cette période, il a pu s’appuyer sur la machine Cristiano Ronaldo. Rarement en méforme, buteur hors pair, CR7 a sorti le Real et donc Zidane de plusieurs situations compliquées. On sait que Zidane a quitté le Real au même moment que Ronaldo, et beaucoup affirment d’ailleurs que ces départs étaient liés, cela n’a jamais été confirmé.

Mais son retour, Zidane l’avait néanmoins conditionné à l’arrivée d’un grand joueur et il a obtenu celle d’Eden Hazard, en qui il croyait dur comme fer depuis longtemps déjà et dont il chantait les louanges. Oui mais voilà, comme on le sait tous, le Belge a connu des débuts très compliqués. Entre manque de forme, blessures à répétition et difficultés à retrouver son niveau, Hazard ne parvient pas à obtenir le rayonnement qu’il avait dans ses précédents clubs. Les deux hommes semblent pourtant avoir une partie de leur destin liée. Si Eden avait enfin le déclic dont il a besoin, et l’impact qu’on attend de lui, il pourrait sauver la "tête" de Zidane. Et la sienne par conséquent…

Zidane est le principal défenseur du Belge, même s’il semblerait qu’il commence, lui aussi, à perdre un peu patience avec son protégé. Malgré tout, Zidane est un bouclier pour Eden : si le Français devait partir, le futur du Diable s’assombrirait sans doute un peu plus. Eden a besoin de retrouver sa confiance, son football et son insouciance, Zinédine a besoin de retrouver un pilier sur lequel faire reposer son équipe.