De Gea, le héros malheureux au bord de la sortie à Manchester United ?

David De Gea gardera pendant très longtemps un souvenir de cette finale d’Europa League disputée ce mercredi soir à Gdansk. En ratant le onzième penalty de son équipe, il a permis à Villarreal de remporter la première Europa League de son histoire. Après une fin de saison très compliquée, il n’avait pas besoin de ça… Héros malheureux. La mine déconfite du gardien espagnol tranchait avec la joie et les sourires de ses compatriotes de Villarreal. Impuissant sur le premier but de Gerard Moreno, De Gea n’a pas dû effectuer un seul arrêt tout au long du match. Malheureusement, il a sombré lors de la séance de tirs au but en ne parvenant pas à arrêter le moindre envoi des joueurs du Sous-Marin jaune. C’est même lui qui a manqué le penalty décisif, offrant la victoire aux Espagnols. Depuis quelques semaines, tout n’est pas rose pour David De Gea. L’Espagnol n’arrive plus à se montrer décisif, à tel point qu’il a perdu sa place de titulaire. Il éprouve les plus grandes difficultés à sortir les parades dont il avait le secret à son arrivée dans le nord de l’Angleterre. Comment un gardien d’une telle qualité peut-il devenir si décevant ?

Son faux départ au Real, un tournant dans sa carrière

Cet événement est certainement le tournant de l’aventure à Manchester de De Gea. A l’été 2015, alors qu’il pense signer au Real Madrid et s’apprête à "good-bye Manchester", le portier espagnol tombe de haut. Et pour cause : le transfert capote en dernière minute à cause d’une sombre histoire de contrats pas arrivés à temps sur le bureau des dirigeants madrilènes. Une histoire de fax que le natif de Madrid n’oubliera certainement jamais. Ce transfert raté est la plus grosse déception de la carrière de De Gea qui voyait par cette occasion l’opportunité de revenir jouer dans son pays et surtout dans sa ville natale.

Une fin de saison très compliquée

Depuis cet épisode, l’Espagnol avait réussi à revenir dans le parcours, tout en étant loin de son meilleur niveau. Elu meilleur joueur de la saison par les supporters mancuniens en 2014, 2015, 2016 et 2018, l’ancien gardien de l’Atletico, qui est arrivé en Angleterre en 2011, a pris l’habitude d’être bien moins performant depuis quelques années. Alternant les bons et les (très) mauvais moments, il n’affiche plus du tout la régularité que l’on attend d’un gardien de sa trempe. La preuve en est : il a signé plus d’erreurs amenant à un but (8) lors de ses deux dernières saisons que lors des trois exercices précédents (2). Cette saison, les choses ont changé. Il y a quelques mois, De Gea est parti quelques semaines en Espagne pour assister à la naissance de son premier enfant. C’est à ce moment-là que Dean Henderson, juste une simple doublure à l’époque, semble avoir pris l’avantage de la tête d’Ole Gunnar Solskjaer. Depuis, le portier espagnol ne joue plus qu’en Europa League, un temps de jeu bien trop faible pour un joueur qui coûte plus de 400.000 euros par semaine et qui ne verra son contrat se terminer qu’en juin 2023. Ce raté, ce jeudi soir, ne lui fera, en tout cas, pas retrouver une cote de popularité dans les yeux de son coach. Déjà annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’Espagnol semble avoir signé définitivement son bon de sortie d’Old Trafford, dix ans après son arrivée.

