Cristiano Ronaldo veut-il quitter la Juventus pour retourner au Real Madrid ?

Selon plusieurs médias espagnols, Cristiano Ronaldo négocie un retour au Real Madrid. L'agent du quintuple Ballon d'Or, Jorge Mendes, a eu des entretiens initiaux avec le club, ont assuré ce vendredi le présentateur sportif de la télévision Josep Pedrerol, habituellement bien informé, et le journal spécialisé madrilène AS. Le plus grand souhait du Portugais à l'heure actuelle est de pouvoir porter à nouveau le maillot du Real, assure le journal.

Après l'élimination surprenante de son club actuel, la Juventus Turin, en huitièmes de finale de la Champions League contre le FC Porto, CR7 est blâmé en Italie par les médias et les fans, mais aussi dans son propre club. L'attaquant, âgé de 36 ans, aurait le sentiment d'être injustement critiqué, d'autant plus qu'il a marqué 27 buts en 32 matchs cette saison. Il n'est pas heureux et veut donc partir cet été, un an avant l'expiration de son contrat. Aucun des deux clubs n'a fait de commentaire.

Avant de rejoindre la Juve pour 100 millions d'euros à l'été 2018, Ronaldo a connu la période la plus réussie et la plus heureuse de sa carrière à Madrid entre 2009 et 2018. En neuf saisons au Real, il a remporté seize trophées, entre autres, quatre fois la Champions League et deux fois la Liga. En 438 matchs de compétition, il a marqué 450 fois et donné 132 assists. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club.