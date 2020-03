"Cristiano Ronaldo sait qu'il a toujours été vu comme étant en dessous de Messi"

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux meilleurs ennemis sur la planète foot. Deux machines à marquer, deux personnages charismatiques, deux éléments impossibles à comparer finalement.

Certains ont tenté, comme Felipe Melo récemment. "C'est un joueur incroyable, plus que Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Le Portugais peut marquer cinq buts, mais l'Argentin fait pareil... tout en faisant marquer ses partenaires. Il est plus complet", indiquait le médian brésilien. Ce samedi, d'après des propos retranscris sur le site Goal, c'est Jamie Carragher, ancien défenseur très expérimenté de Liverpool, qui s'est lancé dans une comparaison. "Messi est dans un top club, c'est le meilleur joueur de son équipe et le meilleur joueur en Europe. Il n'a pas besoin de jouer ailleurs pour prouver qu'il est le meilleur, cette logique est stupide. Je pense que c'est la raison pour laquelle Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid. Je pense qu'il sait qu'il a toujours été vu comme étant en-dessous de Messi", a précisé l'ex-international anglais.

Impossible de narrer tous les records établis par l'Argentin (32 ans, 6 fois Ballon d'Or) et le Portugais (35 ans, 5 fois Ballon d'Or). Cette saison, toutes compétitions confondues, Messi a planté 24 buts et a délivré 16 passes décisives. CR7 totalise lui 25 réalisations et 4 assists.