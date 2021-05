Cristian Alvarez, gardien-buteur, sauve un point pour Saragosse à la 97e minute : "un très grand bonheur"

Cristian Alvarez a endossé le costume de héros dans les derniers instants du match de deuxième division espagnole entre Lugo et Saragosse. Le gardien argentin a marqué le but de l’égalisation à la 97e minute et a sauvé un point pour ses couleurs (2-2).



Les héros ne portent pas tous des capes, certains portent des gants. Mais c’est bien avec sa tête que Cristian Alvarez s’est montré décisif. Monté sur le dernier coup franc du match, il s’est élevé plus haut que tout le monde au deuxième poteau pour sortir son équipe d’un bien mauvais pas. Mené sur le terrain de l’avant-dernier, Saragosse a donc réussi à arracher le point du partage grâce à son gardien-buteur.



"Je pense que j’ai touché la balle avec l’œil ou le visage, je ne sais pas. J’étais au duel avec un défenseur et puis le ballon est rentré. Je voudrais vite revoir les images pour voir ce qu’il s’est passé. Sur le moment, je n’ai pensé à rien. Maintenant je commence à prendre conscience de ce qui s’est produit en fin de match. Je ressens un très grand bonheur et énormément de satisfaction", a réagi le gardien à l’issue de la rencontre.



Ce point permet à Saragosse, 15e, de garder ses distances avec la zone de relégation.