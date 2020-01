Courtois veut gagner "tous les trophées possibles" cette année avec le Real

Thibaut Courtois a fait taire les critiques du début de saison et vit actuellement une belle période avec le Real Madrid. L’équipe s’est installée en tête de la Liga et le gardien des Diables rouges s’est montré décisif en finale de la Supercoupe d’Espagne. Ce trophée lui a ouvert l’appétit.



"Depuis fin 2019, nous enchaînons les victoires et les matchs en conservant notre cage inviolée. Nous sommes partis confiants pour la Supercoupe, nous l’avons gagné, et il faut poursuivre cette série", affirme Courtois au micro de Real Madrid TV. "Nous sommes très bons actuellement et il faut continuer dans cette voie. Je veux tout gagner. Cette année, nous nous battons pour tous les trophées possibles. Nous avons déjà gagné le premier et mercredi nous voulons avancer en Coupe puis continuer en Liga. Fin février, la Ligue des Champions revient avec un adversaire puissant en face. Nous avons très envie de continuer à nous battre pour tout"

Courtois reste sur cinq clean sheets sur les sept derniers matches de Liga. "J’essaye d’arrêter tout ce que je peux. Comme je l’ai toujours dit, ce ne sont pas seulement le gardien ou les défenseurs qui comptent, nous sommes 11 sur le terrain et si nous défendons bien à 11, nous n’encaisserons pas beaucoup de buts. Quand on arrive vers moi, j’essaye de repousser tout ce que je peux. Comme à Valladolid, si nous conservons notre cage inviolée c’est suffisant pour gagner".



Il a retrouvé le niveau qui a fait de lui le meilleur gardien du Mondial 2018. "Pour moi, ce n’est pas facile de dire si je suis le meilleur. Il y a de très bons gardiens mais je me bats pour aider l’équipe à gagner des matchs, comme face à Getafe ou en finale de la Supercoupe. Il faut travailler chaque jour car je sais que je peux mieux faire et le plus important est d’aider l’équipe. Nous étions très bien préparés, cela s’est vu dans les deux matchs. Dans la séance de penaltys, je n’ai pas pensé à être le héros mais je me suis très bien senti après le match. Sergio et Isco m’avaient dit que cela se terminerait bien. J’étais confiant et, comme je fais deux mètres, j’ai essayé de me faire plus grand. En plus, notre équipe n’a raté aucun tir au but".