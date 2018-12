Courtois signe une 7ème clean-sheet, le Real revient à 2 points de la 2ème place

Le Real Madrid s’est imposé sans briller ce dimanche après-midi sur la pelouse de la lanterne rouge Huesca lors de la 15ème journée de Liga. Auteur de plusieurs arrêts décisifs, Thibaut Courtois a une nouvelle fois dû s’employer pour préserver ses cages inviolées et signer sa septième clean-sheet (en 14 titularisations).

Grâce au but précoce de Gareth Bale (8’), qui n’avait plus marqué en championnat depuis 10 rencontres, les Merengue ont enchaîné une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues. C'est le 8ème succès en 9 matches depuis l'intronisation de Santiago Solari (1 défaite).

Avec 26 unités, les joueurs de la Casa Blanca se hissent à la quatrième place et reviennent à deux longueurs de l’Atletico de Madrid (3ème) et du FC Séville (2ème) et à cinq points du leader FC Barcelone.