Courtois et le Real se font piéger par la Sociedad de Januzaj à Bernabeu

Le Real Madrid s’est incliné à domicile face la Real Sociedad. Les équipiers de Courtois ont beaucoup trop gaspillé et ont reçu une leçon d'efficacité de leur adversaire basque. Adnan Januzaj et Thibaut Courtois ont joué l'intégralité du match (0-2).



Les Merengues, incapables de marquer pour la deuxième fois de la saison à domicile, trébuchent encore en 2019. A chaque fois contre des équipes de bas de tableau.



Un partage contre Villarreal (2-2), une défaite face à la Sociedad (0-2), le Real avait certainement rêvé d’un autre début d’année.



Les Basques ont pris les devants dès les premières minutes. Casemiro, pris de vitesse, a accroché Mikel Merino et concédé un penalty, converti en force par Willian José. La suite de la rencontre a ressemblé à une opération gaspillage. Les occasions se sont succédées mais Geronimo Rulli et sa défense ont toujours eu le dernier mot.



Le Real a continué à pousser en vain. Lucas Vazquez, exclu pour un deuxième carton jaune, a compliqué la tâche des Madrilènes (61e). Madrid a espéré obtenir un penalty pour un contact entre Rulli et Vinicius Junior. Mais rien n'y a fait. Comme face à l'Atletico en septembre, le Real est resté muet. En fin de match Ruben Pardo, monté au jeu, a profité des espaces pour planter le 0-2 de la tête (83e) et offrir à la Real Sociedad sa première victoire au stade Santiago-Bernabeu depuis 2004.



"Tout a marché à l'envers"



"Nous laissons échapper trois points dont nous avions besoin pour réduire l'écart avec les équipes de tête, c'était notre objectif principal. Mais tout a marché à l'envers aujourd'hui", a commenté Santiago Solari le coach du Real. "Nous ne sommes pas bien entrés dans le match, nous avons eu une action malheureuse (le penalty) dès la deuxième minute qui nous a fait courir après le score. Tous les cadeaux se paient cher dans le football professionnel. Ensuite, nous avons fait tout notre possible pour revenir, avec de la volonté, avec des occasions, mais aucune n'est entrée. Il y a cette action (sur Vinicius) où personne ne comprend pourquoi il n'y a pas penalty. C'est pourtant une action d'école. Malgré l'exclusion (de Lucas Vazquez), nous avons continué à pousser, voilà ce qu'il faut retenir, nous avons essayé jusqu'au bout. Le match de Vinicius, par exemple, a été très bon. Le gamin a 18 ans et il a montré une grande audace. Nous en sommes heureux, mais nous ne pouvons pas être heureux pour le reste."



En cas de victoire du Barça ce dimanche soir à Getafe, le Real pointerait à 10 longueurs de son rival historique.