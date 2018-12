Courtois et le Real s'imposent contre le Rayo, Nainggolan de retour

Malmené par le CSKA Moscou (0-3) en Ligue des Champions cette semaine, le Real Madrid garde la santé en Primera Division.



Les Merengue ont signé un troisième succès de rang en championnat - le cinquième sur les six dernières sorties - grâce au succès 1-0 face au Rayo Vallecano lors de la 16e journée de Primera Division.



Avec Thibaut Courtois dans les cages, les champions d'Europe ont fait la différence grâce à leur avant-centre Karim Benzema, auteur de l'unique but de la rencontre à la 13e minute. Au classement, le Real est provisoirement 3e avec 29 points. Le leader Barcelone (31 pts) se déplace sur la pelouse de Levante dimanche soir (20h45) alors que le FC Séville, 4e avec 28 points, doit recevoir Gérone et peut donc remonter sur le podium.