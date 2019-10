Courtois et Hazard dans l’œil du cyclone à Madrid

Le Real ne fait pas un bon début de saison… Même si le club madrilène est en tête du championnat, il enchaîne les contre performances en Europe et le niveau de jeu de l’équipe inquiète la presse et les supporteurs.

Eden Hazard et surtout Thibaut Courtois sont pointés du doigt. La presse et les socios voient en eux les responsable de ce mauvais début de saison alors que le Real Madrid reçoit cet après-midi.

Il ne sera pas sur la pelouse du Bernabeu ce samedi après midi face à Grenade à cause d’une gastro-entérite et c’est sans doute mieux pour lui. Mardi, Thibaut Courtois a vécu une soirée cauchemardesque en encaissant deux buts face au FC Bruges en une seule mi-temps, ce qui lui a valu les sifflets du public. "Bien sûr que je l’ai sifflé" dit un supporteur. "Courtois n’en arrête pas une !" ajoute un autre. "Pff quel gardien. Zidane a dû le remplacer à la 2e mi-temps… ça veut tout dire" soupire un dernier fan.

Depuis le début de la saison, le gardien des diables rouges a encaissé 8 buts en 11 matches. Résultat il est sous le feu des critiques dont celles de Tomas Roncero, célèbre éditorialiste proche du Real. "Courtois est un magnifique gardien. Mais il n’est pas rentré dans le moule du Real Madrid et il ne s’est pas adapté ! "

Et le risque pour Courtois, qui pensait être tranquille après le départ de Keylor Navas, c’est de voir Alphonse Areola, l’ancien gardien du PSG arrivé à la fermeture du mercato, lui prendre sa place de titulaire. Eden Hazard vit aussi un début de saison très compliqué… Arrivé hors de forme cet été avec quelques kilos en trop, la recrue star n’a toujours pas retrouvé son niveau de jeu… mais ça ne l’inquiète pas. "Les critiques c’est normal qu’elles soient là. Elles ne me font pas mal. Je n’y ai jamais porté d’attention. On sait que les premiers mois ont été compliqués : il y a eu la blessure. Il me faut un peu de temps. Mais voilà, à moi de donner le maximum à l’entraînement, à prendre du plaisir sur le terrain".

Hazard et Courtois devront rapidement faire leur preuve car à Madrid la presse et les supporters ne sont pas réputés pour leur patience.