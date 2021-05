Courtois, Benzema, Ramos… : les joueurs du Real rendent hommage à Zidane, le "coach", le "frérot", la "légende"

"Ce fut un honneur d’avoir une légende comme vous comme entraîneur. Merci pour ce que vous m’avez appris, pour la confiance que vous m’avez toujours accordée et pour ce que nous avons gagné ensemble. J’espère que nous nous reverrons. Je vous souhaite le meilleur !", a écrit Thibaut Courtois sur Instagram.

En début de semaine, personne n’osait encore croire que le départ du coach français allait se confirmer. Ses joueurs, dans les médias, répétaient qu’il était encore là et qu’ils n’avaient pas de raisons de craindre un départ. Depuis l’officialisation ce jeudi matin, ils ont changé de ton et ont décidé de le remercier.

D’autres joueurs ont également publié un message. C’est le cas de Sergio Ramos : "ZZ, le seul et unique. Je vous souhaite le meilleur. Vous le méritez, vous l’avez gagné. Profitez de la vie, profitez de votre famille. Un gros câlin, coach. Merci."

L’immense respect des Madrilènes pour le tacticien français se ressentait aussi énormément dans le message adressé par Karim Benzema : "Merci frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel… Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es. See you…"