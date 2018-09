Courtois après ses premières minutes avec le Real: "Je me suis senti très bien tout de suite"

Thibaut Courtois a fêté sa première titularisation avec le Real Madrid samedi soir. Un match tranquille pour le portier belge, soldé par une victoire 4-1 et un but encaissé sur penalty pour le gardien des Diables.

"Cela faisait un mois et demi que je n'avais pas joué et que c'était directement un match de Liga" a confié Thibaut Courtois après le match face aux journalistes présents. "Mais je me suis senti très bien tout de suite. Je n'ai pas eu beaucoup de boulot mais je pense que ce que j'ai eu à faire, je l'ai bien fait. Après le penalty, c'est dommage, mais c'est la vie."

L'ex-gardien de Chelsea a donc connu ses premières minutes officielles avec le triple tenant du titre de la Champions League. Il sait que le concurrence va être solide. "On est deux même trois très bons gardiens. On donne le meilleur de nous-même à chaque entraînement et on fait tout pour que l'entraîneur ait des choix difficiles à faire. Mais après c'est lui qui décide qui joue, c'est lui le boss. Mais c'est logique que dans un club comme le Real Madrid, il y ait cette concurrence."