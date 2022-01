Les seizièmes de finale de la Coupe du Roi se tenaient ce mercredi soir du côté de l'Espagne. La Real Sociedad et le FC Barcelone, qualifiés en première partie de soirée, ont montré la voie au Real Madrid, tombeur 1-3 d'Alcoyano (D3). Titulaire, Eden Hazard a disputé 78 minutes, délivrant un assist... une minute avant de céder sa place.

Les Merengues ont pris l'avantage via Eder Militaõ, auteur d'une grosse boulette lors du premier match des Madrilènes en 2022, de la tête, peu avant le repos (0-1, 39e). Ils ont ensuite été surpris par une superbe égalisation venue des pieds de Dani Vega (1-1, 66e), mais ont bien réagi, d'abord via Asensio sur un service d'Eden Hazard (1-2, 77e), puis sur un but cocasse d'Isco (1-3, 79e).

Thibaut Courtois avait été laissé au repos pour cette rencontre, et les cages madrilènes étaient défendues par Andreiy Lunin.