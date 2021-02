Coupe du Roi : le Barça frôle l'élimination à Grenade au terme d’un quart de finale complètement fou

Soirée complètement folle à Grenade mercredi soir en quart de finale de Coupe du Roi. Le FC Barcelone est passé par toutes les émotions mais a fini par se qualifier pour les demi-finales de la la Coupe d’Espagne au terme d’une rencontre riche en rebondissements et en coups de théâtre. Menés 2-0, les Catalans se sont finalement imposés 3-5 au terme de la prolongation.

Grands dominateurs de la rencontre, les Catalans ont longtemps dû lutter avec la malchance - avec trois frappes sur le poteau – et avec le portier de Grenade Aaron Escandell, en état de grâce et capable de repousser les nombreuses tentatives catalanes.

Cynique avant et après la mi-temps avec les buts de Kenedy (33e) et Roberto Soldado (47e), Grenade est passé très près de la qualification. Mais un Barça persévérant ne pouvait pas être éliminé de cette manière. Le génie de Lionel Messi a ainsi remis les siens sur de bons rails in extremis avec deux passes magiques qui ont permis à Antoine Griezmann de réduire l’écart (88e) puis d’offrir le ballon de l’égalisation à Jordi Alba (90e+2).

Il faut dire qu’avec plus de 30 frappes au but et près de 80% de possession de balle avant même de débuter la prolongation, le Barça n’aurait pas mérité une élimination si cruelle.

En prolongation, l’équipe de Ronald Koeman a fait le nécessaire pour se qualifier malgré de nouvelles frayeurs. Antoine Griezmann a en effet donné l’avantage aux siens à la 100e minute mais Grenade est incroyablement revenu dans le match en transformant un penalty pour égaliser à 3-3 via Fede (103e).

Le Barça s’est alors cru maudit dans cette rencontre mais a eu le caractère pour réagir à ce nouveau rebondissement. Dans la deuxième mi-temps de la prolongation, Frenkie De Jong (108e) et Jordi Alba (113e) d’une superbe reprise de volée ont offert la demi-finale à leur équipe pour boucler une soirée mémorable.