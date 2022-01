Coupe du roi : l’Atlético, avec Carrasco à l’assist, s’offre une large victoire contre Majadahonda

Jeudi soir, l’Atlético Madrid a décroché son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du Roi de football en battant le Rayo Majadahonda, club de division 3 espagnole, 0-5. Yannick Carrasco a disputé toute la rencontre pour les Colchoneros et a distribué une passe décisive pour l’ouverture du score.

C’est Cunha sur un service, donc de Carrasco, qui a ouvert le festival madrilène (17e). Renan Lodi (26e) et Suarez (41e) l’ont imité avant la mi-temps pour porter l’avance des Rojiblancos à 3 buts. Plus tard dans la rencontre, les entrants Griezmann (57e) et Joao Felix (79e) ont alourdi la marque et la rencontre s’est clôturée sur le score de 0-5.

L’Atlético rejoint notamment le Real Madrid et le FC Barcelone en 8es de finale.

Le Séville FC s’est également facilement qualifié en battant Saragosse (D2) 2-0 grâce notamment à une superbe demi-volée du défenseur français Jules Koundé (31e).

Deux surprises ont toutefois émaillé la dernière soirée de ces 16es de finale : Osasuna a été battu 1-0 par Gérone (D2), et le Villarreal d’Unai Emery a été surpris 2-1 par Gijon, actuel 12e de D2 espagnole, avec notamment une magnifique demi-volée du Monténégrin Uros Djurdjevic.

Les qualifiés connaîtront vendredi leur adversaire des 8es de finale, qui seront joués les 15-16 et 19-20 janvier.