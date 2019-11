Coup du foulard, dribbles déroutants : Eden Hazard a été "impressionnant", selon Zinédine Zidane

Quatre jours après leur large victoire 6-0 contre Galatasaray en Champions League, les Madrilènes ont frôlé la perfection à Eibar, grâce à un but sur penalty de leur capitaine Sergio Ramos (20'), un doublé de l'irrésistible Benzema (17', 29'), et un dernier but de Federico Valverde (62'), ce samedi dans le cadre de la treizième journée de Liga.

"Je suis satisfait, mais je l'ai déjà été quelques fois cette saison, comme contre Galatasaray, a souligné Zinédine Zidane après le match. L'essentiel c'est de jouer les matches à fond, de tout donner. C'est ce que l'on a fait ce samedi soir, dans un stade où il est toujours difficile de jouer. La première mi-temps, c'est possible que ce soient les 45 meilleures minutes (depuis son retour, ndlr). En Turquie aussi, ça avait été pas mal. Je suis satisfait du match dans son ensemble. Eden Hazard ? Sa première mi-temps a été impressionnante. On est content, il va devenir un joueur important du Real Madrid, c'est sûr."