Coronavirus : Le Real Madrid et Courtois placés en quarantaine, la Liga suspendue

Les équipes de football et de basketball du Real Madrid ont été placées en quarantaine à la suite d’un cas positif au coronavirus parmi l’équipe de basket madrilène, a annoncé le club dans un communiqué. Cette décision a été prise en raison du fait que les sportifs partagent les mêmes infrastructures. Thibaut Courtois est concerné. On ne sait pas encore ce qu’il en est concernant Eden Hazard, récemment opéré aux Etats-Unis. Il serait en Espagne mais on ignore s’il avait déjà rejoint le groupe ou pas.

Les rencontres de football et de basket prévues ce soir et ce week-end sont annulées. Le championnat est suspendu pour deux journées.

"Devant les circonstances connues (jeudi) matin, en référence à la quarantaine établie au Real Madrid et les possibles cas positifs chez des joueurs d'autres clubs, LaLiga a décidé de suspendre au moins les deux prochaines journées en vertu du prochain niveau du protocole mis en place dans le cadre du Covid-19", a indiqué la ligue professionnelle de football espagnole dans un communiqué.