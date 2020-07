Coronavirus : le Real Madrid demande à ses fans de ne pas se rassembler en masse en cas de titre

Le Real Madrid a de fortes chances d’être sacré champion d’Espagne ce jeudi… voire dimanche. Contrairement aux 33 autres titres de la "Casa Blanca", le club a demandé à ses très nombreux supporters de ne pas se regrouper pour célébrer l’événement.

Habituellement, la Place Cibeles est prise d’assaut par les joueurs et les fans en délire. Le club explique sa requête : "Nous sommes tous conscients de la situation difficile que nous vivions et les efforts réalisés par la société entière pour combattre les effets de la pandémie de Coronavirus. […] Alors qu’il reste deux journées avant que la Liga ne rende son verdict, le Real Madrid et le FC Barcelone ont des chances d’être champions. […] S’il s’avérait que le Real soit champion, nos joueurs ne se rendront pas dans les traditionnels lieux de célébrations […] et nous vous demandons de ne pas y aller non plus. Nous devons tous contribuer à éviter les risques de contagion de la pandémie."

Le club merengue conclut : "Nous voulons à tout prix éviter que le potentiel triomphe de notre équipe n’implique un pas en arrière dans la lutte de tous contre le virus."



Le Real peut-être titré en cas de victoire contre Villareal ce jeudi, même si le Barça gagne contre Osasuna. Si les Madrilènes partagent et que Barcelone gagne, le verdict sera reporté à dimanche.