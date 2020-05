Coronavirus : le modèle du foot espagnol face à la crise ?

Le ballon rond ne tourne plus comme avant et son économie, si singulière, est à l’arrêt ou au mieux tourne au ralenti mais sans l’aide du VAR cette fois… La perte aussi brutale qu’inattendue de revenus a mis en lumière la fragilité du " petit " monde globalisé du foot. Mais ce secteur a de tout temps résisté aux crises, qu’elles soient économiques, institutionnelles ou sanitaires comme aujourd’hui. S’il est difficile sinon impossible de comparer les époques, les contextes et leurs conséquences, l’exemple de l’Espagne en 2008 (et de la dernière grosse crise mondiale, celle des " subprimes ") donnera sinon un exemple au moins un espoir à ceux qui craignent le pire pour le foot de demain et dont les clubs belges feraient peut-être bien de s’en inspirer ?

Petit retour dans le temps… Nous sommes en 2008, une crise bancaire et financière ébranle le monde en entier. Certains pays sont plus touchés que d’autres… L’Espagne, notamment, paie un lourd tribut ; les constructions et les ventes de biens immobiliers s’effondrent. 80% des entreprises du secteur mettent la clé sous la porte, 500.000 familles perdent leur maison et le chômage frappe (surtout les plus jeunes, presque la moitié des 25 ans se retrouve sans emploi).

Quand le sous-marin jaune coule en 2e division, ses dirigeants ne veulent plus d’un modèle basé essentiellement sur l’endettement, sur les hauts salaires et les achats onéreux de joueurs. Finis les Diego Forlán, les Juan Román Riquelme, les Guiseppe Rossi et consorts, le club va miser sur les talents locaux et sur une préparation tactique plus élaborée au point d’estampiller une méthode de jeu, un modèle propre qui se vend à l’étranger désormais. " Avec celle de Barcelone, l’Académie de Villarreal est à présent l’une des plus réputées au monde poursuit Thibaut Leplat, et ses formateurs sont régulièrement sollicités pour donner des conférences, des audits " monétisant " ainsi à merveille leur ingéniosité. Même principe pour le " Barça Lab " qui se veut une " Université " interne consacrée à l’innovation du sport ". Les Catalans ont, eux aussi, breveté leur savoir-faire et le " partage " auprès d’autres clubs, de sportifs ou institutions en recherche de développement.

La Crise institutionnelle du FC Barcelone et l’arrivée du révolutionnaire Guardiola

A sa présentation, Guardiola surprend les Socios en se débarrassant de stars comme Ronaldinho ou Deco pour baser son projet principalement sur la « Masia », le centre de formation des Catalans. - © JOSEP LAGO - AFP

Le Barça ne connaît pas la crise financière puisqu’il s’appuie grandement, comme son rival et concurrent du Real Madrid, sur des revenus extérieurs qu’une telle institution génère par sa renommée internationale. Mais c’est bien au départ d’une crise institutionnelle importante que les Catalans vont marquer l’Histoire du foot mondial.

En 2008, Juan Laporta, alors président du FC Barcelone, est vivement contesté en interne. Une motion de censure est même décrétée à son égard par les Socios dont 65% d’entre eux sont opposés à son maintien à la présidence du club. Pour reconquérir ses supporters, ses Socios d’électeurs, Laporta va miser sur le local comme un politique en campagne électorale. Il tente un pari plutôt osé à l’époque en confiant les clés du Camp Nou à Pep Guardiola, ancien de la maison mais alors anonyme et inexpérimenté entraîneur aux idées révolutionnaires voire, pour les plus sceptiques, farfelues et inadaptées aux ambitions des Blaugranas. " Une décision qui ne fait pas l’unanimité se souvient Thibaud Leplat alors correspondant en Espagne. Les supporters auraient préféré un José Mourinho qui était LA référence du moment ". Dès sa prise de fonction, Guardiola chamboule tout ! Il se débarrasse des stars comme Ronaldinho, Deco et hésite même sur un Samuel Eto’o avant de finalement le conserver dans son effectif. Il base son projet sur la " Masia ", le centre de formation du FCB qui marquera rapidement l’émergence des Messi, Iniesta, Xavi, Fàbregas, Busquets, Puyol, Piqué, Jordi Alba, Pedro et autre Victor Valdès pour ne citer qu’eux… " A l’époque, tout le monde criait au fou et craignait un fiasco sportif mais huit mois plus tard Pep Guardiola réalise un historique et inégalé sextuplé (ndlr : en remportant la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe d’Europe et le Mondial des Clubs).

Jouer au football est simple. Mais jouer simple est la chose la plus difficile au monde

Mais au-delà des titres remportés, c’est surtout par le jeu que Guardiola et le Barça ont marqué l’Histoire du foot par une idée de jeu nouvelle et innovante pour l’époque en s’inspirant d’entraîneurs atypiques et dogmatiques comme Marcelo Bielsa ou encore Johan Cruyff pour établir une marque de fabrique estampillée " tiki-taka " un style de jeu reposant principalement et schématiquement sur la possession de balle et le redoublement de passes.

" Ce Barça et indirectement l’équipe d’Espagne ont inspiré ensuite le monde entier qui a voulu copier cette manière de jouer. " Souvent imité mais jamais égalé, ce style de jeu en apparence simple n’a jamais été aussi performant que sous l’ère Guardiola du FC Barcelone de 2008 à 2012. La clé du ou des succès n’est pourtant pas aussi limpide qu’une punchline de Johan Cruyff, véritable maître " Capelo " du foot (le verbicruciste, pas le tacticien italien) " Jouer au football est simple. Mais jouer simple est la chose la plus difficile au monde ".